当初の予定であれば明日、日本を経つ予定だったという。「これがあるので行けなくなってしまった。でも2試合目と3試合目はあっちに行って観たいなと思っています」。MF鎌田大夢(仙台)はアメリカ行きの飛行機をキャンセルして、13日に行うJリーグオールスターゲームの『DAZNカップ』にJ2・J3 EAST-Aの一員として出場する。鎌田が所属するベガルタ仙台は、明治安田J2J3百年構想リーグを優勝。そのためオールスターにも多くの選手