HSBC選手権 大会期間：2026年6月8日～2026年6月14日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ソラナ チルステア] 0 - 2 [エマ ラドゥカヌ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第5日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス2回戦で、第17シードのソラナ チルステアとエマ ラドゥカヌが対戦した。 第1セットはエマ ラドゥカヌが6-4で先取。第2セットもエマ ラドゥカヌが6-2で制し、