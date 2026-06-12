12日（金）にネーションズリーグ（VNL）2026男子の予選ラウンド第1週の2戦目が行われ、男子日本代表が男子ポーランド代表と対戦した。 10日（水）に開幕したVNL2026の男子大会。就任2年目のロラン・ティリ監督率いる男子日本代表は初戦の男子ウクライナ代表戦でストレート勝利を収め、2戦目でFIVB世界ランキング1位で前回大会王者のポーランドと対戦した。 ポーランドが前回大会MVP