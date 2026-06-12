ＤｅＮＡは１２日、育成の小針大輝外野手が横浜市内の病院で下顎骨骨折観血的整復固定術（下顎骨骨折に対するプレート固定手術）の手術を行い、無事終了したと発表した。小針は２４年育成１位で日大鶴ケ丘から入団。身長１９１センチながらも５０メートルは５秒９と俊足で、高校通算２０発の長打力も兼ね備える。