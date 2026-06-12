薄着になる季節、「おなかまわりが気になる……」と感じている人も多いのでは？ そんな時に頼りになるのが、ふんわり広がるシルエットが魅力のペプラムトップス。今回は【ZARA（ザラ）】から、大人っぽく着られて体型カバーも狙えそうな注目アイテムをピックアップしました。 ふんわり広がる美シルエットペプラム 【ZARA】「マッチングペプラムトップス」\3,990（税込） タイトな胸元から裾に向かってふんわり広