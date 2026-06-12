NELKEが配信EP「In Liminal」（インリミナル）を7月8日（水）にリリースすることが決定した。“Liminal”は、「境界」「あいだ」「曖昧な状態」を意味する言葉。令和のSNS世代と、昭和のテレビ・アナログ時代の狭間にいる世代のメンバーによって構成されたNELKEが、SNSやライブを通して掴み取ったメジャーシーンでの第一歩として放つEP。まさに“境界”に立つ彼らだからこそ生み出せる楽曲が集結した作品に仕上がった。そして、EP