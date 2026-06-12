◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ３Ｘ―２ＤｅＮＡ（１２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）ＤｅＮＡの筒香嘉智内野手が試合後に取材に応じ、主将としての心境を明かした。１点を追う３回に１点を返しなお２死一、二塁。広池の投じた初球。外角の１５０キロを左前にはじき返し一時勝ち越しに成功した。直後の守備では先頭の愛斗の放った鋭いライナー性の打球をジャンピングキャッチ。守備でも存在感を見せた。チームは