大相撲の幕内玉鷲（４１）＝片男波＝がアニメ声優に初挑戦した。１２日、テレビアニメ「天幕のジャードゥーガル」（テレビ朝日系、７月４日放送開始）の製作委員会から発表された。玉鷲はモンゴル帝国を築いたチンギス・カン役を、十両玉正鳳（３３）はモンゴル兵士役を演じた。モンゴル出身の両関取による熱演。玉鷲は「最初はどんな感じでやるのかなと思いましたが、オファーしていただけて嬉しかったです」と振り返り、自身