ボートレース下関の「ＭＮＢＲ下関２ｎｄ日本モーターボート選手会会長杯」は１２日、開幕した。佐竹恒彦（５２＝滋賀）は５Ｒ、２コースから差しハンドルを入れると、ＢＳでは宮地博士と３番手並走。１周２Ｍを先に回って突き放し、３着を確保した。タッグを組む６７号機は、初下ろしのルーキーシリーズで地元の島川海輝が予選トップからの王道Ｖを飾り「全体に節一クラス」と高評価。前回の大野芳顕は８戦未勝利ながらも