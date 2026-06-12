ボートレース蒲郡の「中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦」は１２日、準優勝戦３番勝負が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。寺田祥（４７＝山口）は準優９Ｒ、インからコンマ１１の好Ｓを決め、１Ｍ先マイを果たすも、５コースからまくって攻めてきた奥田誠とバック並走。２Ｍを先取るもターンが流れ、２着でゴールした。今節は３回のイン戦全て２着。舟足も中堅の域を出ず「ペラをやっているけど、今節