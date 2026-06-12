タレントの有吉弘行とマツコ・デラックスが１２日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）に出演。マツコがジェットコースター好きな理由を明かす一幕があった。この日、視聴者からの「この感覚が好きというものがありますか？」という質問に「飛行機がちょっとフワッとなる時が好き。すっごい好き」と答えたマツコ。有吉が「じゃあ、ジェットコースターも好きなんですか？」と聞くと「好き。でも