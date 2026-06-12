オランダ代表に“ピリピリムード”が漂ってきた。ベースキャンプ地のカンザスシティーで１１日、日本戦に向けて冒頭１５分を報道陣に公開するトレーニングを実施したが、守護神のＧＫフェルブルッヘン（２３）＝ブライトン＝は２日連続でピッチに姿を見せなかった。ＧＫ陣は報道陣の目を避けるように、取材エリアから遠く離れたサブグラウンドでひっそりと調整を行った。８日の親善試合で腰付近を痛めて途中交代した守護神につ