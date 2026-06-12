川口オートのナイターG2スポーツニッポン新聞社杯「川口記念」は3日目を終えた。初日5着、2日目2着と成績を上げてきた谷島俊行（50＝川口）が3日目6R「準々決勝戦B」で待望のシリーズ初白星をゲット。上昇気流を手放さなかった。スタートは3日連続で失敗。「練習はいつも上々だけど、レースで意識してしまうのかもしれない。クラッチを点検していく」と首をかしげていたが、それだけに道中で追い上げるパワーが目立った。