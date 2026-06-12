ＮＨＫが動画配信大手ネットフリックスで過去の番組の配信を再開することを巡り、日本民間放送連盟の早河洋会長（テレビ朝日会長）は１２日の記者会見で、「受信料をベースにしているということであれば、抑制的にあるべきかなと思う」と述べた。一方、民放各社が海外の配信事業者に番組を販売していることや、ＮＨＫの連続テレビ小説「おしん」（１９８３〜８４年）が７０か国以上で放送されたことに触れ、「ダメです、とはなか