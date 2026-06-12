民放連（日本民間放送連盟）は、民放業界のジェンダー平等の推進を促す提言をまとめ、公表しました。提言では、民放業界の現状について、意思決定層の人数に圧倒的な男女差があり、男性優位の職場環境となる傾向が強いと指摘しました。さらにフジテレビの一連の問題にも触れ「多様性に不寛容な業界と認知されたままであれば、放送内容に対する社会からの信頼は失墜し、存在意義までもが問われかねない」と危機感を示したうえで、「