6月12日（金）に放送した「ガイアの夜明け」（毎週金曜夜10時）のテーマは、「“多国籍の街”で生きる！」。【動画】外国人400万人突破のリアル…新大久保商店街と愛知の団地が挑む“多国籍ニッポン”2025年末、日本で暮らす在留外国人の数は初めて400万人を突破し、過去最高を更新した。製造業や介護だけでなく、コンビニや飲食店などのサービス業も人手不足で、外国人労働者は欠かせない存在となっている。一方で、その増加に伴