元サッカー女子日本代表のエースで、11年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）が12日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜は AIさんと」(金曜後10・00)にゲスト出演。今でも走れる時には走っていると明かした。澤さんは、視聴者の47歳の男性からのマッチョになりたくて週2回ジムに行っているが、食事が外食やコンビニ弁当で済ませてしまうこともあり、ぽっちゃり体型であるという悩みに対し「そういう時は、最初に炭酸水を飲んで、お腹を