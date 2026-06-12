元サッカー女子日本代表のエースで、2011年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）が12日放送のNHK Eテレ「眠れぬ夜は AIさんと」(金曜後10・00)にゲスト出演。20歳で米国のプロリーグに挑戦したときの家族秘話を明かした。15歳の視聴者から、美術系の学校に進学したいが、親の賛成を得られないという悩みが寄せられた。澤さんは15歳の頃は？と聞かれ「それこそ、その時代にプロサッカー選手がない時代に、やり続けての結果があ