◆陸上日本選手権第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子３０００メートル障害決勝は、青木涼真（ホンダ）が８分１８秒６３で大会３連覇を飾った。早大の佐々木哲（２年）は８分２７秒２３の５位。序盤から中盤まで積極的に先頭を走り、好レースを演出し「やるべきことはやった。もちろん悔しいですが、これまでの積み重ねがあっても、まだまだ及ばなかった。やり切った気持ちもある」とすがすがしい表情で振り返っ