タレントの有吉弘行とマツコ・デラックスが１２日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）に出演。空港の保安検査所での持ち物検査について自身の体験を明かす一幕があった。空港での搭乗前の検査について「めっちゃ靴を脱ぎなさいって言われる時と、靴を脱がなくていい時があって。『靴、脱ぐの〜？」みたいな。あれって警戒（度）が違う時があるの？」と問いかけた有吉。マツコが「結構、最近、