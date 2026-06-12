ダンスボーカルグループ「超特急」のリョウガ（３１）、ユーキ（３１）とタレントの若槻千夏（４２）が１２日、都内で行われた「シチズン『エコ・ドライブ』誕生５０周年記念イベント」に出席した。５０周年にちなみ、「超特急が今後５０年先も長く愛され、耀き続けるためのアドバイス」を求められた若槻は「南海キャンディーズの山里（亮太）さんと今絡んでいて、『面白い、バラエティーでやりやすい芸能人』を言い合う番組で