「楽天２−１広島」（１２日、楽天モバイル最強パーク）楽天・浅村が七回に四球を選び、通算１０００四球を達成した。プロ野球１９人目。１点を追う七回２死一塁でフルカウントから四球を選び一、二塁とチャンスを拡大。一塁へ向かうと大型ビジョンに「通算１０００四球達成浅村栄斗選手」と表示され場内は拍手で祝福。浅村はヘルメットを取って頭を下げ、声援に感謝した。直後に村林が左中間を破る２点二塁打。浅村は一