「楽天２−１広島」（１２日、楽天モバイル最強パーク）広島が４連敗で交流戦最下位に転落した。終盤に２度の犠打失敗があり、新井貴浩監督は「やるべきことをしっかりやらないと、流れが相手に行ってしまう」と語った。１点リードの七回は先頭・佐々木が出塁。追加点を奪うべく、１番・名原が犠打を試みたが、投前に転がり、一走が二塁でアウトとなって送ることができず、無得点で終わった。その裏に先発・玉村が２点適時二