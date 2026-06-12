◇交流戦ソフトバンク2―4ヤクルト（2026年6月12日みずほPayPayドーム）昨年12月の現役ドラフトでロッテから加入したソフトバンク・中村稔弥が移籍後初登板した。2―4の8回に4番手でマウンドに上がり、2死二塁では4番・塩見をツーシームで空振り三振に仕留めた。1イニングを無安打無失点。「緊張した。厳しく内角にしっかり投げられたので良かった。何とか抑えられたので、ここからしっかり頑張りたい」と意気込んだ。