こちらは、ESO（ヨーロッパ南天天文台）の「VST（VLTサーベイ望遠鏡）」が観測した、とも座のHII（エイチツー）領域「Gum（ガム）10」と「Gum 11」です。【▲ ESOのVST（VLTサーベイ望遠鏡）で観測したHII領域「Gum 10」と「Gum 11」（左）（Credit: ESO/VPHAS+ team）】星雲が描き出した不思議な模様赤やオレンジ色に輝く、複雑に入り組んだ星雲の形を見て、あなたは何を想像するでしょうか？ESOは「地面の種をついばむニワトリ」