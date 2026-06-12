タレントの辻希美（38）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。小学校卒業の際の“将来の夢”を明かす場面があった。ランチを食べながら、ファンからの質問に答えていく動画を公開。「もし芸能界のお仕事をやってなかったとしたら、どんな仕事をやっていたと思いますか?」という問いに、「全く想像がつかない…でもまともにはなってなかったと思う」と苦笑いしつつ、「将来の夢…私、中1（中学1年生）から働いちゃってるから