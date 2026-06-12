「ファーム・西地区、ソフトバンク４−６阪神」（１２日、タマホームスタジアム筑後）阪神はソフトバンクに逆転勝ちを収めた。先発の下村はプロ最長の５回を５安打３失点の投球。初回秋広に３ランを浴びるなど、立ち上がりを攻められた。打線は１点を追った八回にチャンスを作ると、小野寺の三塁適時内野安打、元山の右翼線三塁打で一気に勝ち越し、試合を決めた。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−下村が２度目の先