ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース2nd日本モーターボート選手会会長杯」は12日、開幕した。初日メインの12Rドリーム戦は1号艇を任せられた石渡鉄兵（51＝東京）がインからコンマ13のトップスタートタイを決めて押し切って勝利した。これで前半5Rと合わせて2走2連対スタート。機力に関しても「伸びて行くとか、回り足がいいとかはなかったけど、劣勢な部分はなさそう」とまずまずだ。「もっといい場所を見つけ