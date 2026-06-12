ＤｅＮＡは１２日、育成の小針大輝外野手が同日、横浜市内の病院で下顎骨骨折観血的整復固定術（下顎骨骨折に対するプレート固定手術）の手術を受け、無事に終了したと発表した。今後はリハビリに励むとした。小針は１１日の２軍・日本ハム戦で七回の第３打席で顔面に死球を受けて負傷交代していた。無死一、二塁の好機で送りバントの構えから、内角球があごを直撃。その場にうずくまった後、負傷交代した。