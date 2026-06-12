【399話】 6月12日公開 第399話を読む 【拡大画像へ】 白泉社は、「ベルセルク」の最新話となる399話「移ろの水鏡と幽炎の余光」をヤングアニマルWebで公開した。価格は100コイン。 最新話の更新は9カ月ぶり。さらに6月26日、7月10日に連続更新が予定されていることも発表した。 また、更新に合わせて、6月13日23時59分まで42巻までの全話を無料で公開する。 三浦健太郎氏