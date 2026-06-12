なんかベッドに置いてある…▶▶この作品を最初から読む2人の息子を育てる漫画家・月野まるさん。「うっせぇな！」が口ぐせだった反抗期の長男も、高3になって少しずつ落ち着いてきた…と思ったのも束の間。今度は高校に入学した次男が、新しい環境の中でイライラしたりピリピリしたり。兄と入れ替わるように、思春期らしさ全開の日々が始まりました。子ども扱いを嫌がる一方で、まだまだ手のかかる場面も多い思春期男子