◇交流戦楽天2―1広島（2026年6月12日楽天モバイル最強パーク）楽天のワォーターズが「9番・二塁」でプロ初スタメン出場し、プロ初安打を放った。8回先頭で遠藤から左翼へ二塁打。ベース上で両手を挙げ「何とかバットに当たってくれました」と笑顔を見せた。3回の守備では頭上に上がった飛球を安打にしてしまい「完全に見失いました。岸さんに“すみません”と言ったら“大丈夫、大丈夫”と言ってくれて、次の回まで落