韓国-チェコ戦サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）が11日（日本時間12日）に開幕し、メキシコ・グアダラハラでの1次リーグA組で韓国がチェコを2-1で下した。この試合は空席も目立ち、英紙はファンの怒りを伝えている。後半14分に先制を許した韓国は8分後に同点に追いつくと、後半35分に途中出場のFWオ・ヒョンギュが右サイドからのクロスを左足で合わせ、決勝点をもぎ取った。ただ、この試合は空席も目立った。英紙「ザ・