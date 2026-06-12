阪神・村上頌樹投手（２７）が１２日のオリックス戦に先発し、７回１１１球を投げて５安打２失点とゲームメーク。しかし打線の援護に恵まれずチームは１―２で惜敗し、今季４敗目（５勝）を喫した。試合開始から僅か１０分、たった２球が明暗を分けた。右腕は初回一死から西川に初球を捉えられ先制ソロを浴びると、さらにその直後、紅林に変化球を左翼スタンドへ運ばれた。痛恨の２者連続アーチでいきなり２点を失った。２回