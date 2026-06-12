阪神は１２日のオリックス戦（京セラドーム）に１―２で敗れ、今季初の４連敗。交流戦は４勝１０敗で４年連続の負け越しが決定した。中５日で先発のマウンドに上がった村上頌樹投手（２８）は７回５安打２失点の粘投も、味方の援護に恵まれず今季４敗目（５勝）を喫した。初回一死から西川、紅林の２連続ソロを被弾し２点を献上。それでも２回以降は粘りの投球でスコアボードにゼロを並べ続けた。藤川球児監督（４５）も「本