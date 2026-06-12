バッグを買い替えたいと思っても、価格を見て悩んでしまうことも。そんなときにチェックしたいのが、「リバーシブルバッグ」です。表と裏で異なるデザインなので、1つのバッグで違った雰囲気を楽しめます。今回は、【Elura（エルーラ）】から登場している大人っぽいデザインのバッグに注目。スタッフさんのコーデとともに、リバーシブルバッグの魅力をご紹介します。 2つの雰囲気を楽しめるトート