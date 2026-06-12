◇交流戦楽天2―1広島（2026年6月12日楽天モバイル最強パーク）41歳のベテランは、突然の雨にも負けなかった。楽天先発・岸孝之は7回109球を投げ、5安打1失点で今季初勝利。07年のプロ1年目から20年連続の白星を挙げ「ホッとしている。支えてくださった方のおかげ」と感謝した。0―0で迎えた3回。マウンドにいた1死一、二塁となった後に雨脚が強まってベンチに引き揚げた。実に40分の降雨中断。再開後、坂倉の右中