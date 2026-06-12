テレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」が１２日に放送され、タレントのマツコ・デラックス、有吉弘行が出演した。マツコは「年を取れば取るほど、安全に生きようとするようになる」と最近の心境を吐露。「だんだん得体の知れないものに対して、ちょっと一歩、身を引くようになった。飛行機とか新幹線とかも、たまに、われに返ると怖くなる時がある」と話した。つづけて「最近、階段も怖いのよ。もう怖い。階段は。昔から