ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース2nd日本モーターボート選手会会長杯」は初日を終えた。登玉隼百（27＝兵庫）が気合の走りを見せる。手にした66号機は機歴的には威張れることができない代物。ただ「自分で考えてペラを叩いて」初戦に臨んだ。初日の前半3Rは進入がもつれて大外発進だったが、捲る新出の攻めに乗って2着を確保。後半11Rは6コースから5着に終わったが「足は悪くなさそうですね。ちゃんと引き波