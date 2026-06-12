◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天１―２広島（楽天モバイル最強パーク宮城）広島・坂倉が敗戦の中でも気を吐いた。両軍無得点の３回１死一、二塁、楽天・岸の直球をコンパクトに振り抜いた。右中間を破る先制二塁打。降雨による４０分間の中断を挟んだ直後、１ボールから再開した打席の快音に「集中して打席に入ることができた」を胸を張った。本塁打と暴投以外の得点は、７日・オリックス戦（マツダ）の８回に大盛が中