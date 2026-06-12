STPR所属の6人組2.5次元歌い手アイドルグループ「とぅるりぷ - True & Lip」が12日、東京・harevutaiで2ndワンマンライブ「True&Lip - とぅるりぷ - 2nd ワンマン LIVE 〜Kiss Again〜」の初日公演を行った。3月14日にグループを結成すると、同月28、29日の神奈川・Kアリーナ横浜での音楽フェス「STPR Family Festival!!2026」で初パフォーマンス。４月25、26日は、harevutaiで初のワンマンライブを行っていた。それか