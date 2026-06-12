◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク２―４ヤクルト（１２日・みずほペイペイ）ソフトバンクの小久保裕紀監督が試合後、死球を受けた影響で途中交代した周東佑京外野手について「骨は避けているみたい。あした来て、どうするか考えます」と、１３日以降の出場は当日の状態を見て判断するとした。周東は５回の第３打席で右ふくらはぎに死球を受けた。一度ベンチに戻って治療し、その後はグラウンドに戻って走塁は行