お笑いタレント・千原ジュニア（52）が12日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、芸人の数が増えすぎている問題について言及する場面があった。「六星占術」の創始者・細木数子さんの人生を題材にしたネットフリックスのオリジナルドラマ「地獄に墜ちるわよ」の話題になると、ジュニアは「戦後って凄いよな。あの頃の昭和って、そりゃそうなるわな」と“弱肉強食”の描写に驚いたという。また「それを言うたら、今のお笑い界