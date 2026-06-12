タレントのマイケル富岡が１２日、都内で同日公開の米映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」（アントワーン・フークア監督）アフタートークイベントに出席した。ゴールドのジャケットで登場し、「日本のマイコーです」とあいさつ。マイケル・ジャクソン（享年５０）の軌跡を描いた同作に合わせ、マイケルについてのトークを展開した。マイケル役を演じたジャファー・ジャクソンについて「ビジュアルは作り込めたりするし、ダンスも