◇交流戦ヤクルト4―2ソフトバンク（2026年6月12日みずほPayPayドーム）ヤクルトの先発・吉村貢司郎が5回2/3を6安打2失点の粘投。自身3勝目を挙げてチームの連敗を「7」で止めた。5月12日の阪神戦で初回に佐藤輝の打球が右手を直撃して降板。そこから1カ月ぶりの登板となった。初回、正木にいきなり先頭打者本塁打を被弾。2回には海野にスクイズを決められた。しかし3回以降は丁寧にコースを突いて得点を許さず「しっ