アメリカとイランとの戦闘終結に向けた協議をめぐりイランメディアは12日、「核問題に関する合意は含まれない」と報じました。イランメディアは12日、アメリカとの間で交わされる戦闘終結に向けた覚書について「核問題に関する合意は含まれない」とした上で、核をめぐる協議は「署名の後、60日以内に行われる」と報じました。さらにホルムズ海峡の管理をめぐっては「何ら約束はしていない」としています。これまでの協議でアメリカ