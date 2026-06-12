横浜市役所（資料写真）横浜市は１２日、工事のため保土ケ谷バイパス上川井インターチェンジ（ＩＣ）の出入り口を７月から１１月までに計１９日間、夜間通行止めにすると発表した。市脱炭素・ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ推進局によると、来年３月に開幕する国際園芸博覧会（園芸博）を見据えた八王子街道拡幅に伴う工事。通行止め予定日は次の通り（いずれも時間は午後９時〜翌日午前５時）。▽下り線入口＝７月１３、１４、２０