「爆笑問題」太田光、田中裕二が出演する事務所主催のお笑いライブ「タイタンライブ」が１２日に東京・銀座の時事通信ホールで開催された。同ライブは爆笑問題が２か月に１回、新ネタを披露する事務所ライブだ。この日は「南海キャンディーズ」「三四郎」「豆鉄砲」「サルベース」らがゲスト出演。また、「ウエストランド」の井口浩之がサッカーＷ杯関連の仕事で現地に向かったため、相方の河本太がピンネタに挑戦。独特の空気を