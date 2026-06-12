「ロッテ３−２ＤｅＮＡ」（１２日、ＺＯＺＯマリン）ＤｅＮＡはサヨナラ負けで悪夢の６連敗。借金はついに「１０」まで膨れあがった。相川監督は「９も１０も変わらない。僕らは一戦ずつ取っていくしかないので。１１になろうが１２になろうが、取っていくことは変わらないし、やることも変わらない」と唇をかんだ。試合は１点を追う三回、佐野、筒香の連続適時打で勝ち越しに成功。しかし、四回、先発・入江がソトに同点