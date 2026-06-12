◇ファーム公式戦ソフトバンク4―6阪神（2026年6月12日タマスタ筑後）ソフトバンクの秋広優人内野手（23）が12日、阪神とのファーム公式戦で先制の3ランを放った。「いいスイングができて芯で捉えられたので、入ってくれと思っていました」0―0の初回、2死一、三塁で先発・下村の151キロの直球を捉えた打球は大きな弧を描いて右翼手の頭上を越えた。本塁打を放ったときの一塁走者は、自主トレで鍛えてくれた2軍調整